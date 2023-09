L'Italvolley sbarca a Bari e punta all'oro, domani gli Ottavi. Il tabellone completo

Ora si fa sul serio, dentro o fuori. Con l'Italia che approda agli Ottavi degli Europei con grandi ambizioni: l'obiettivo dei ragazzi di Fefè De Giorgi, grandi favoriti, è la vittoria finale. Primo ostacolo la Macedonia del nord contro cui gli Azzurri giocheranno domani alle 18 in una Bari (appuntamento al Palaflorio, diretta su Rai2 e Sky) che con grande entusiasmo ha accolto in queste ore Giannelli e compagni: partita sulla carta non certo difficile, ma l'Italvolley - reduce da un girone a punteggio pieno che ne ha confermato l'ottimo stato di forma - non dovrà sottovalutare nulla come in ogni scontro diretto.

Oggi le prime gare degli ottavi

Si comincia, in realtà, già oggi perché a Varna, in Bulgaria, sono in programma le prime due gare degli Ottavi con il tabellone che si è definito in modo completo nella giornata di ieri.

In calendario c'è Croazia-Romania con gli slavi considerati favoriti. I riflettori, però, sono tutti puntati su Francia-Bulgaria con i padroni di casa di Sokolov che davanti al proprio pubblico cercheranno di mettere in difficoltà i campioni olimpici con la stella Ngapeth non ancora al massimo della sua condizione.

La Francia resta tra le favorite degli Europei e se le previsioni dovessero essere rispettate potremmo ritrovarci i transalpini, dalla nostra stessa parte del tabellone, potremmo ritrovarceli in semifinale. Ovviamente, gli Azzurri dovranno prima affrontare i Quarti in programma a Bari martedì prossimo (sempre dalle 18, diretta su Rai2 e Sky) con la vincente di Germania-Olanda (sfida considerata in bilico dagli esperti) che scenderanno in campo, sempre nel capoluogo pugliese, nella giornata di domani.

La Polonia favorita





Dall'altra parte del tabellone la grande favorita è la Polonia che vuole prendersi la rivincita dopo la sconfitta casalinga in finale contro l'Italia ai Mondiali dello scorso anno: i ragazzi guidata da Grbic giocheranno domenica contro un Belgio che difficilmente potrà creare grandi problemi. Anche i polacchi non si nascondono dietro a un dito e puntano all'Oro. Ai Quarti la Polonia dovrebbe affrontare la vincente di Serbia-Repubblica Ceca con gli slavi considerati, tra gli outsider per la vittoria finale, i più pericolosi. Domani, invece, gli altri Ottavi: Slovenia-Turchia e Ucraina-Portogallo. Le vincenti delle due sfide si ritroveranno ai Quarti.