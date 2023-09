Perez saluta la Virtus Francavilla. Il bomber ad un passo dal Casarano

La notizia era nell'aria ormai da settimane e pochi minuti fa si è concretizzata. Leo Perez non è più un calciatore della Virtus Francavilla. Il club brindisino ha annunciato la separazione separazione con una nota ufficiale. "Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Leonardo Perez. La società desidera ringraziare Leonardo per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

Il futuro del bomber

A questo punto, Leo Perez è libero di accasarsi ovunque essendo un calciatore svincolato. Gli indizi emersi nelgi ultimi giorni portano al Casarano, prossima destinazione del centravanti salentino, elemento in grado di fare la differenza nel difficile campionato di serie D.