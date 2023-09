Taranto, “Iacovone” chiuso temporaneamente: salta il match Brindisi-Catania

Brindisi-Catania, match valido per la seconda giornata di serie D, non avrà luogo domenica 10 settembre, né allo Iacovone di Taranto né altrove: la Lega Pro ha disposto il rinvio della partita per via di un impedimento di forza maggiore, nel caso specifico l’ordinanza di Rinaldo Melucci, sindaco della Città dei due mari, che ha disposto la chiusura temporanea dello stadio notificando tale decisione a Prefettura, Questura, Comando provinciale di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia locale (della città) e anche alla Figc oltre che alle due società interessate, vale a dire Taranto e Brindisi. Questa la nota ufficiale della Lega Pro: "La Lega Pro, preso atto dell’Ordinanza del Sindaco della Città di Taranto n.33 del 06/09/2023, vista l’istanza della società Brindisi presentata in pari data, dispone che la gara Brindisi-Catania, in programma Domenica 10 settembre 2023, venga rinviata a data da destinarsi".

L'ordinanza del sindaco

Il sindaco Rinaldo Melucci ha disposto la temporanea chiusura dello stadio “Erasmo Iacovone”, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’ordinanza segue gli eventi di domenica e martedì, assecondando le indicazioni dei Vigili del Fuoco che hanno comunicato ufficialmente all’amministrazione comunale la necessità di inibire immediatamente l’uso dell’intera struttura, e delle aree esterne di pertinenza, e di procedere inoltre alle verifiche strutturali soprattutto della curva sud, attualmente posta sotto sequestro probatorio. Di conseguenza, almeno per il momento l’impianto non sarà fruibile da parte di giocatori e tifosi, pur continuando al suo interno le attività di manutenzione del manto erboso da parte della direzione Lavori Pubblici. L’ordinanza, in ogni caso, prevede la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti che consentano la riapertura anche parziale della struttura sportiva. Rispetto alla possibilità di utilizzare il "campo B" per gli allenamenti del Taranto F. C. 1927, inoltre, si attende riscontro da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco alla specifica richiesta effettuata dalla direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto.