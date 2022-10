Bari, avvio da record: Mignani insegue solo se stesso. Mai così bene in Serie B dopo otto giornate

Mignani all'inseguimento di Mignani. Superato il Bari di Conte, che perse all'ottava giornata contro il Sassuolo in casa, questo Bari da record punta addirittura al miglior inizio del millennio tra i professionisti. 18 punti in 8 partite in Serie B, da quando ci sono i tre punti, il Bari non li aveva mai fatti. Un inizio record quello di Di Cesare e compagni che restano con i piedi per terra ma cominciano ad essere consci di giocare alla pari con tutti. Cinque vittorie, tre pareggi, nessuna sconfitta. 13 punti in cinque gare in trasferta, 5 in tre in casa. Nemmeno il più ottimista avrebbe pronosticato un avvio del genere guardando il calendario, che ha posto subito i biancorossi di fronte ad un esame difficilissimo, il Parma di Pecchia, per continuare con il Palermo in casa. Una neopromossa forte dell'entusiasmo che derivava dall'acquisizione da parte del City Group. E poi la trasferta di Perugia, dove si è continuata ad intravedere la forza di questo gruppo, che si è consacrato dopo il pareggio, forse anche immeritato, con la Spal in casa. Doppia vittoria in trasferta contro Cagliari e Cosenza. Brescia schiantato al San Nicola e infine l'ennesima impresa, sul campo del Venezia, contro un'altra retrocessa dalla Serie A e di fronte a quasi 2000 tifosi.

Mai meglio di così

Mai il Bari aveva fatto meglio nell'era moderna in Serie B. Conte nel 2008/2009 aveva 11 punti dopo 8 giornate di campionato, ma quella squadra, migliorata in maniera importantissima a gennaio e protagonista di una grande cavalcata nei mesi di dicembre e gennaio, quelli decisivi per la svolta con sei vittorie consecutive. Questo Bari, invece, lo strappo lo ha dato all'inizio. Un condensato di freschezza atletica e di lucidità nei momenti chiave. Una squadra che va a mille, l'hanno definita così gli addetti ai lavori. Corrono a mille anche i meno giovani. Il 39enne Di Cesare sembra il più fresco di tutti, anche fuori dal campo nei momenti di goliardia. Così come il 38enne Antenucci e i 31enni Bellomo, Pucino e Maiello. Una squadra che non molla mai la presa: né quando va sotto né quando passa in vantaggio, così come ha fatto contro il Brescia. Gol su gol per far divertire e innamorare il pubblico. Meglio di loro tra i pro ha fatto solo la squadra della passata stagione che dopo il pareggio sul campo di Potenza fui capace di mettere in fila 6 vittorie e 1 pareggio nelle successive sette gare per chiudere a quota 20 all'ottava giornata. Ma era il campionato di Serie C e il Bari era costruito per fare un grande campionato e giocarsi il primo posto, non per centrare innanzitutto la salvezza come dichiarato quest'anno. Gli stessi punti che fece Cornacchini, ma si trattava di un campionato dilettantistico con un'autentica corazzata a disposizione. Per trovare un record che questa squadra non ha battuto in Serie B bisogna andare invece alla stagione 1988/1989, quando i biancorossi inanellarono una striscia di diciassette partite senza sconfitte. Nelle prime otto, però, solo tre vittorie e ben cinque pareggi. Testa, fisico e carattere. I Mignani Boys puntano adesso l'Ascoli: partita dopo partita, dice il tecnico, per continuare a chiamare a raccolta una piazza che sta diventando un tutt'uno con i suoi ragazzi.

(foto: Domenico Bari)