Il Bari vola in vetta. Antenucci e Cheddira stendono il Venezia / Risultati e classifica

(foto Domenico Bari) - Il Bari non si ferma più. Vince ancora, questa volta al "Penzo" di Venezia e vola in testa alla classifica del campionato di serie B in attesa del match della Reggina impegnata nel derby col Cosenza. Il laguna decisivo, ancora una volta, Cheddira. Per lui un assist vincente per il gol di Antenucci e la rete della vittoria, su calcio di rigore, realizzata a nove minuti dal termine sotto il settore ospiti gremito e colorato di biancorosso. Antenucci aveva portato in vantaggio i galletti con un gran gol ad inizio secondo tempo, per i lagunari aveva pareggiato Ceccaroni al 25' poi, come detto, Cheddira su rigore al 38' ha consegnato i tre punti ai biancorossi di Mignani.

Serie B - 8a giornata

Ascoli-Modena 1-2

Brescia-Cittadella 1-1

Pisa-Parma 0-0

Ternana-Palermo 3-0

Venezia-Bari 1-2

Frosinone-Spal

Reggina-Cosenza

Como-Perugia

Sudtirol-Benevento

Classifica: Bari 18; Ternana, Brescia 16; Reggina, Genoa 15; Parma 13; Frosinone 12; Cosenza, Cagliari 11; Sudtirol 10; Spal, Modena, Ascoli, Cittadella 9; Benevento, Venezia 8; Palermo 7; Pisa 6; Perugia 4; Como 3.