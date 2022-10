Antonio Conte piange durante il minuto di raccoglimento per Gian Piero Ventrone

Non è riuscito a trattenere le lacrime Antonio Conte durante il minuto di raccoglimento per ricordare Gian Piero Ventrone. Il preparatore italiano degli Spurs è morto a 62 anni ed è stato ricordato prima prima di Brighton-Tottenham. Il tecnico salentino si è commosso, piangendo durante il minuto di silenzio.

Nel pre partita gli Spurs erano entrati in campo per il riscaldamento con una maglia dedicata a Ventrone: “Gian Piero sempre nei nostri cuori”. Quando poi sullo schermo è apparso il volto del preparatore atletico 62enne morto a causa di una leucemia fulminante, Antonio Conte non ha retto all'emozione ed è crollato a piangere. Conte era stato anche suo calciatore durante il suo periodo alla Juventus.

Chi era il marine

Gian Piero Ventrone per i suoi ragazzi era "il marine". Era chiamato così per gli allenamenti durissimi. È morto oggi, a 62 anni, per una leucemia fulminante che lo ha spento nel giro di pochi giorni. Attualmente era il preparatore atletico del Tottenham, dove aveva seguito Antonio Conte, il tecnico leccese a cui si era legato in questi anni. Da Bari in poi, in realtà. Prima ancora Ventrone era stato un pilastro della Juventus di Marcello Lippi, dove era stato dal 1994 al 1999, vincendo anche la Champions League. E Conte era il capitano di quella squadra.