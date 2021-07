Europei junior a Roma: Benedetta Pilato ancora d'oro

Ancora un successo per la tarantina Benedetta Pilato che, ai campionati europei juniores in corso di svolgimento allo Stadio del Nuoto di Roma, ha vinto la medaglia d'oro, la prima per l'Italia. Benny si è aggiudicata la finale dei 50 rana con 30”13, davanti alla russa Bogomolova (30”68) e all’estone Jefimova (30”91). Benedetta Pilato è primatista mondiale, per lei quella odierna è la quinta medaglia nei 50 rana, la quarta d’oro dal 2019. Oro agli europei junior, oro ai mondiali junior 2019, argento ai mondiali 2019, oro agli europei di Budapest con record del mondo in semifinale (29”30). Ora le olimpiadi di Tokyo.