New Basket Brindisi, Marino: «Coach Corbani ha diritto ad avere fiducia. Siamo in emergenza»

A 24 ore dalla sfida di Fioba Europe Cup contro Zaragoza, scende in campo il presidente della New Basket di Brindisi, Fernando Marino, per difendere il lavoro di coach Corbani, finito sul tavolo degli imputati alla luce di un avvio di stagione condito da tre sconfitte di fila in campionato.



Le parole di Marino

"Corbani ha diritto ad avere fiducia, perché sta giocando in una situazione di emergenza mai vista in dodici anni tra Covid e infortuni. Sono stati fatti alcuni errori: noi tutti li commettiamo, ma non abbiamo intenzione di effettuare alcun cambio alla guida tecnica della squadra. Basti pensare che abbiamo fuori Sneed per infortunio: un giocatore le cui qualità sono state ammirate nel Memorial Pentassuglia. Poi, nel match contro Tortona, Senglin si è fatto male durante l'ultimo passaggio che ci avrebbe potuto far vincere la partita. In ultimo, quasi tutti i giocatori hanno avuto il Covid. Quindi, non abbiamo mai potuto contare sulla squadra al completo ed in piena forma. A Corbani dobbiamo dare ancora tempo".