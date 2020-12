Basket in carrozzina, Sabrina Bozzicolonna convocata in Nazionale: «Non vedo l'ora di tornare sul parquet»

Un pezzo della Lupiae Team Salento si tinge d’azzurro. Sabrina Bozzicolonna è stata convocata nella nazionale femminile di basket in carrozzina, in occasione dello stage iniziato questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa). La cestista leccese ha raggiunto la Toscana con una valigia piena di sogni. Dopo un anno condizionato dalla pandemia da coronavirus, la giocatrice salentina ha risposto presente all’appello azzurro. La tesserata della Lupiae Team Salento presieduta da Simone Spedicato, che milita nel campionato nazionale di serie B, è reduce da due stagioni disputate ad alti livelli. Una serie di ottime prestazioni in maglia gialloblù, che le sono valse il ritorno nella nazionale allenata da coach Fabio Castellucci a distanza di alcuni anni.

Quest’anno la convocazione di Sabrina Bozzicolonna ha fatto il paio con l’ingresso in nazionale Under 22 di Gabriele Carichino di Aradeo (altro talento della società leccese). Bozzicolonna si intratterrà in terra toscana sino al 23 dicembre, data in cui terminerà lo stage agli ordini di coach Castellucci. In attesa della ripresa del campionato, dopo un anno trascorso tra allenamenti e restrizioni il vice presidente della Lupiae Team Salento Gianni Landi si è detto entusiasta della convocazione in nazionale della leccese: “Per noi è un grande motivo di orgoglio poter rivedere la nostra Sabrina in maglia azzurra. Un ritorno in nazionale che difatti premia il lavoro della nostra società impegnata a valorizzare i suoi tanti atleti salentini”. A distanza di dodici anni dall’incidente che le ha troncato per sempre l’uso delle gambe, l’ala della squadra gialloblù ha saputo redimersi mediante la passione per la pallacanestro e i valori sani dello sport.

Ma oltre i risultati sportivi, Sabrina ha fatto canestro nel cuore della gente ergendosi come elemento di rivendicazione sociale. Perché oltre i limiti della disabilità abita lo spirito indomabile di una persona in grado di superare le avversità più spigolose. Tutte sfangate con una palla da basket tra le mani e il numero 87 sulla maglia, come il suo anno di nascita. “Sono molto emozionata per questa convocazione - spiega -. L’ultima volta ero stata convocata nel 2016, ma negli ultimi anni sono riuscita ad allenarmi con grande continuità e adesso mi sento più pronta rispetto al passato. Pratico questo sport dal 2014 e col passare del tempo me ne sono totalmente innamorata. Ho sempre giocato nella Lupiae Team Salento. Mi auguro soltanto che questo brutto periodo legato alla pandemia passi nel più breve tempo possibile. C’è tanta voglia di tornare sul parquet e rituffarci in campionato per dare vita ad un 2021 che spazzi via questa brutta annata”.



