Una magia di Sibilli risolve i problemi del Bari: Ascoli battuto

Basta una magia di Giuseppe Sibilli e il Bari batte l'Ascoli. Per Pasquale Marino è la seconda vittoria consecutiva: il Bari torna a correre ma deve tutto all'ex Pisa, autore di una rete meravigliosa, con un tiro dal limite dopo 50 metri palla al piede, a 10' dalla fine. Per il resto è stata una partita nella quale il Bari ha giocato meglio, ma l'Ascoli ha creato un paio di buone occasioni nel primo tempo. Al 35' il gran gol di Sibilli, che ha cambiato la partita e la classifica dei biancorossi.

Bari-Ascoli 1-0

Marcatori: 35'st Sibilli (B)

Bari (3-4-1-2): Brenno, Pucino (c), Vicari, Zuzek, Dorval, Acampora Koutsoupias (27'st Maita), Ricci (41'st Frabotta), Sibilli (41'st Bellomo), Diaw, Nasti (27'st Aramu). A disp.: Pissardo, Matino, Achik, Astrologo, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu, Morachioli. All. P. Marino

Ascoli (4-4-2): Barosi, Giovane (26'st Milanese), Caligara (26'st Gnohorè), Quaranta, Di Tacchio (36'st Manzari), Falzerano, Nestorovsky, Bayeye, Falasco, Bellusci (c) (12'st Adjapong), Rodriguez (12'st Mendes).

A disp.: Bolletta, Alato, Haveri, Millico, D'Uffizi, Masini, Rossi. All. W. Viali

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Edoardo Raspolini (Livorno) e Sig. Nicolò Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Sig. Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Ammoniti: Vicari (B), Ricci (B), Di Tacchio (A), Giovane (A), Acampora (B), Milanese (A)

Angoli: 10-7

Rec.: 4'pt; 7'st

Note: prima del via osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del maltempo e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore

Stadio San Nicola; cielo sereno, 18°C, terreno in ottime condizioni; 16.011 spettatori (8.809 abbonati; 363 tifosi ospiti)