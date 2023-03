Ascoli-Bari, probabili formazioni: Antenucci c'è. Bellomo verso la riconferma

Il Bari ad Ascoli per dare continuità (dopo le recenti tre vittorie in quattro partite) e per continuare a inseguire la promozione diretta e il Genoa. Di fronte, però, c'è una squadra che con Roberto Breda in panchina ha svoltato. I bianconeri vengono dal successo di Modena, mentre il Bari nel turno infrasettimanale ha battuto il Venezia al San Nicola.

Bari, le ultime di formazione

Per Michele Mignani scelte da fare in considerazione anche delle due gare giocate negli ultimi otto giorni. Dovrebbe, però, dare fiducia all'attacco con Antenucci e Cheddira per la terza volta consecutiva. E alle loro spalle è pronto Bellomo. Intoccabile, invece, il centrocampo: Maita e Benedetti ai lati di Maiello. In difesa più Mazzotta che Ricci sulla sinistra, con Di Cesare e Vicari al centro.

Ascoli-Bari, probabili formazioni

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Caligava, Giovane, Collocolo; Falzerano; Gondo, Dionisi. All.: Roberto Breda.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All.: Michele Mignani.