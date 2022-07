Il Lecce chiude l'affare Baschirotto: il difensore in arrivo dall'Ascoli

Ancora una vigilia di calcio giocato per il Lecce che ha già all'attivo le 21 reti messe a segno tra Postal Calcio e Rovereto e domani pomeriggio affronterà il Bochum nella terza amichevole precampionato. A scendere in campo potrebbe essere anche l’ultimo acquisto dei giallorossi: il difensore ormai ex dell'Ascoli, Federico Baschirotto.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE A Il Lecce blinda le corsie esterne: Baschirotto atteso in ritiro CALCIO SERIE A Trovata la formula con il Genoa per l'arrivo a Lecce di Maksimovic CALCIO SERIE A Corvino, il mercato e la serie A. «Lecce, in arrivo il quinto... CALCIO Amichevole, Rovereto-Lecce 0-7: Colombo subito protagonista NEWS Lecce Primavera, Coppitelli è il nuovo allenatore

La nota ufficiale dell'Us Lecce

La nota ufficiale della società è stata diffusa nel primo pomeriggio: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Baschirotto dall’Ascoli Calcio FC. L’esterno difensivo ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per i successivi due". Il terzino destro saluta l'Ascoli con 32 presenze all’attivo e 4 gol realizzati.