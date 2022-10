Il Bari non c'è, l'Ascoli espugna il San Nicola

Il Bari è irriconoscibile e per la prima volta in questo campionato perde. Lo fa in casa, contro un Ascoli capace di chiudersi bene e di approfittare di un paio di disattenzioni dei biancorossi. La squadra di Mignani fallisce la prima mini-fuga, ora è seconda a -1 dalla Ternana, ma contestualmente hanno perso anche Brescia e Reggina. Dopo un primo tempo poco vivace, l'Ascoli nella ripresa trova il gol con Dionisi ma viene annullato per la posizione irregolare di Quaranta. Poi ci pensa Simic, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dionisi raddoppia a tempo quasi scaduto. Il Bari, nonostante i cambi, non c'è. E perde.

Bari-Ascoli 0-2: il tabellino

Marcatori: 33'st Simic (A), 44'st Dionisi (A)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c) (14'st Terranova), Vicari, Ricci, Benedetti (31'st D'Errico), Maita, Folorunsho, Bellomo (1'st Salcedo), Antenucci (14'st Botta), Cheddira (24'st Ceter)

A disp.: Frattali, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Cangiano, Dorval, Mallamo

All. M. Mignani

Ascoli (3-5-2): Guarna, Simic, Quaranta, Dionisi (c), Gondo (24'st Lungyoi), Collocolo, Donati (14'st Adjapong), Eramo (43'st Fontana), Giovane (1'st Caligara), Botteghin, Falasco

A disp.: bolletta, Baumann, Giordano, Bidaoui, Palazzino, Franzolini, Tavcar, Mendes

All. C. Bucchi

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Daniele Marchi (Bologna) e Sig. Alessio Saccenti (Modena). Quarto Ufficiale: Sig. Adolfo Baratta (Rossano). VAR: Fabio Maresca (Napoli); AVAR: Giampiero Miele (Nola)

Ammoniti: Di Cesare (B), Giovane (A), Folorunsho (B), Quaranta (A), Dionisi (A), Gondo (B), Benedetti (B), D'Errico (B)

Espulso: al 47'st rosso a Gondo (A) dalla panchina

Angoli: 7-3

Rec.: 2'pt, 7'st

Note: prima del match Cheddira è stato premiato come MVP di settembre della Serie BKT; al 22'st dopo consiluto VAR annullata rete a dionisi (A)

Stadio San Nicola, Bari; sereno, 22°C circa, terreno in buone condizioni; 31.582 spettatori (7.651 abbonati; 204 tifosi ospiti)