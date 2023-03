Cheddira-gol, il Bari espugna Ascoli e conferma le ambizioni di A

Il Bari «affamato», come richiesto dal tecnico Michele Mignani, espugna il Del Duca battendo l’Ascoli, conquistando tre punti che consentono a Di Cesare e compagni di salire momentanemente al secondo posto, superando il Genoa (in campo domani a Marassi contro il Cosenza). La gara è stata decisa da un rigore conquistato (grazie a un fallo di Botteghin) e trasformato dal cannoniere della B Walid Cheddira, nel recupero del primo tempo (15esimo gol nel torneo).

I marchigiani in avvio hanno esercitato una buona supremazia territoriale, impensierendo il portiere ospite Caprile con Mandez e Collocolo. Al 25’ l’arbitro ha concesso un rigore ai marchigiani per un tocco di mano in area di Molina, correggendo poi la sua decisione grazie all’intervento del Var. Al 42’ l’Ascoli è rimasto in dieci per il secondo giallo rimediato da Falasco, che ha consentito agli avversari di giocare 50’ con l’uomo in più. Nel finale è risutato poco incisivo nelle conclusioni l’attaccante biancorosso Scheidler, mentre nel recupero il difensore Zuzek ha rischiato con un intervento in scivolata sull’ascolano Dionisi. La terza vittoria consecutiva del Bari (quinta nelle ultime sei giornate), conferma le ambizioni di promozione del club di Luigi De Laurentiis, che nella prossima sfida al San Nicola ospiterà il Frosinone capolista.