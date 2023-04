La classifica delle città dove la pizza costa meno: c'è anche una pugliese

Ormai andare a mangiare una pizza è diventata un'impresa economica. Colpa dei rincari, dell'inflazione, delle materie prime? Qualsiasi sia il motivo, i prezzi per una pizza e una bibita sono ormai schizzati alle stelle. Il Rapporto Ristorazione 2023 della Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi, racconta di un impatto del forte aumento delle bollette (anche oltre il 200%) e, seppure meno intenso, delle materie prime, che hanno messo a dura prova la tenuta dei conti economici delle aziende. Ma ci sono delle città in cui è ancora possibile mangiare una pizza senza svenarsi. E in classifica, c'è anche una città della Puglia (Fonte: Osservatorio Prezzi su dati Istat).

Nelle schede la graduatoria dei luoghi dov'è più conveniente andare a mangiare una pizza e una bibita.