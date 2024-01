Il Bari si fa rimontare dopo il doppio vantaggio ad Ascoli

Il Bari ritorna a casa dalla trasferta di Ascoli con solo un punto: i pugliesi, sostenuti da 900 tifosi nel settore ospiti, hanno dominato il primo tempo conquistando un doppio vantaggio con un rigore di Sibilli in avvio (al 9') e un gol di Edjouma (primo centro in B al 20' su assist di Kallon).

Nella ripresa in sette minuti i marchigiani hanno riequilibrato la gara: al 27' Mendes ha accorciato le distanze su rigore e al 34' ha pareggiato con una deviazione in mischia. Nel finale le due squadra non si sono fatte sconti ma il risultato è rimasto invariato.

Per il tecnico del pugliesi Marino le note positive vengono dalle buone prove di Edjouma e Kallon, mentre il neoacquisto Puscas non ha brillato per incisività quando è entrato in campo nel secondo tempo.