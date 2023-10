Calcio, parla Marino il nuovo allenatore: «Bari è una piazza che vale la serie A, farò un calcio aggressivo»

Pasquale Marino si presenta. Queste le sue prime parole da allenatore del Bari: «Mi piace fare un calcio aggressivo e propositivo con possibilità di verticalizzare non appena possibile. Nell’ambiente percepisco delusione ma è il mio pensiero è fare bene. Il risultato arriva attraverso il bel gioco, dall’impostazione. Credo di riuscire a lavorare bene con questo gruppo, devo trasmettere entusiasmo ai ragazzi. L’obiettivo è far tornare più gente possibile al San Nicola».

«Bari è una grandissima città, con un grande pubblico che vale le prime posizioni in A - ha aggiunto -. Per me è una delle tappe più importanti, mi piace lavorare in ambienti caldi e ricchi di passione, come capitato a Catania e Foggia.

La conferenza di presentazione

Dobbiamo essere bravi nel trascinare il pubblico dalla nostra parte».

Presente in conferenza stampa anche il ds Polito, tornato con queste parole sull'esonero di Mignani: «La decisione di cambiare il mister è stata la più difficile da quando faccio il direttore. Ho creduto in una persona in cui non credeva nessuno, abbiamo fatto un percorso incredibile - ha detto -. Ho voluto continuare insieme a lui anche quest'anno nonostante la grande batosta. Quando all'inizio ho parlato con il mister gli ho detto che questo è un anno diverso perché non eravamo più una matricola, lui mi aveva detto di essere pronto. Dopo due mesi mi sono reso conto che qualcosa non andava, non vedevo in lui il futuro che volevo io. Sono sincero: senza sosta avrebbe avuto un'altra possibilità».