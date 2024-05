La New Basket Brindisi compie vent'anni. Il ricordo del fondatore Massimo Ferrarese: «Soddisfatto e orgoglioso di tutti i traguardi». Video

La New Basket Brindisi compie vent'anni. Era il maggio del 2004 quando Massimo Ferrarese rilevò la New Basket Ceglie. Una storia lunga vent'anni, che il fondatore oggi ricorda.

«È nato a tutto a fine maggio del 2004. La società si chiamava New Basket Ceglie, ero già stato sponsor. Ricordo quando abbiamo presentato la squadra la prima volta, nell'agosto 2004, c'era Dan Peterson. Mi chiesero dove volessi arrivare e risposi: in Serie A. Quel sogno si è avverato. E di questo sono soddisfatto e orgoglioso», dice Ferrarese in un videomessaggio.

I successi

«Ho mantenuto tutte le promesse, poi ho avuto un po' di distrazioni, ero presidente della provincia, imprenditore e avevo un mio movimento politico. Poi abbiamo costituito una cordata di imprenditori, abbiamo scelto Bucchi come allenatore e siamo di nuovo tornati in A. Poi sono andato via. Ho avuto gran belle soddisfazioni, auguro tanta fortuna a chi porta avanti oggi questa società. Ma quelli sono stati anni bellissimi, di grande entusiasmo». Ferrarese ha vinto tre campionati e una Coppa Italia di Legadue, alla guida del club dal 2004 al 2011.