Banda dribbla tutti, Ramadani segna nel finale. Il Lecce batte il Frosinone

Banda dribbla tutti, D'Aversa si gioca il forcing finale con Krstovic e Piccoli insieme in campo in un 4-2-4 che la dice lunga sulla voglia di tornare a vincere, Ramadani conferma che il tiro dalla distanza è una sua caratteristica scoccando quello decisivo all'89', così il Lecce batte il Frosinone per 2-1 e torna alla vittoria in campionato dopo dieci giornate. Vittoria che mancava dal 22 settembre e che arriva oggi, al termine di una partita dall'alto tasso tecnico grazie pure alla buona caratura dell'avversario. Il secondo tempo giocato dai salentini è di quelli da ricordare: c'è più voglia di vincere, più freschezza nell'arrivare per primi sul pallone, ci sono i cambi che, ma ormai non è più una novità, aggiungono molto alla manovra. Così Sansone ispira più volte Piccoli (prima supportato da Oudin), Krstovic dimostra che proprio con Piccoli può formare una bella coppia d'attacco e il Frosinone, organizzatissimo ed efficace nel costruire l'azione, è costretto alla resa. Nel primo tempo partita dai due volti: prima parte in cui il Lecce attacca e si fa preferire riuscendo subito a sbloccarla con un altro gol Piccoli (nel tridente titolare con Strefezza e Banda). Sull'1-0 giallorosso c'è un doppio errore del Frosinone in fase di costruzione dell'azione partita dalla propria porta: la palla finisce a Banda che serve Piccoli, bravo a girarsi sul sinistro e a sorprendere il portiere con un tiro non irresistibile sul primo palo. Lecce-Frosinone 1-0. Poi la partita gira, Di Francesco effettua un cambio, il suo Frosinone attacca e guadagna due rigori, il secondo è convalidato dal Var (Blin va per calciare e prende il piede dell'avversario) per il pareggio di Kaio Jorge. Lecce-Frosinone 1-1. Nella ripresa il passaggio al 4-2-3-1 e poi al 4-2-4 di D'Aversa, ci crede anche il Frosinone, fino al tiro di Ramadani che, deviato, beffa il portiere consegnando al Lecce tre punti di platino. Ottavo gol dei giallorossi negli ultimi quindici minuti, un dato che la dice lunga sulla buona stoffa della rosa del Lecce, ora a quota 20 punti e a metà classifica. Ora due trasferte di fila contro Inter e Atalanta.

Lecce-Frosinone 2-1

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin (30’ st Kaba), Ramadani, Oudin (37’ st Krstovic); Strefezza (30’ st Sansone), Piccoli (46’ st Rafia), Banda. In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlović, Touba. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono (15’ pt Monterisi); Gelli (45’ st Kvernadze), Barrenechea (45’ st Cheddira), Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic (31’ st Harroui). In panchina: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Garritano, Bourabia, Vanzelli. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Marcatori: nel pt 11’ Piccoli (L); 33’ Kaio Jorge su rigore (F); 44’ Ramadani (L).

Note: spettatori 21.247 di cui 2.398 paganti e 23.645 abbonati per un incasso totale di 369.108,10 euro. Ammoniti: pt 19’ D’Aversa (allenatore del Lecce); 23’ Okoli (F); 38’ Ibrahimovic (F); 43’ Barrenechea (F); nel st 28’ Blin (L); 50’ Romagnoli (L). Angoli: 5-4. Recupero: pt 6’; 6’. Prima del ischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo di Antonio Juliano, ex di Napoli e Italia.

La cronaca

94' - Finita.

Vince il Lecce.

90' - Entra Cheddira nel Frosinone

89' - Ramadani gol! Ramadani da fuori, con deviazione. Lecce-Frosinone 2-1

83' - D'Aversa inserisce Krstovic e toglie Oudin. Due punte di ruolo per il Lecce. E' un 4-2-4 (Sansone, Krstovic, Piccoli, Banda in attacco).

82' - Buonissima costruzione del Frosinone che si rende pericoloso da fuori con un tiro di Harroui che si spegna alla destra di Falcone.

80' - Piccoli, servito da un Sansone subito in partita, tira alto di punta. Bene i cambi di D'Aversa

75' - Sansone e Kaba in campo al posto di Blin e Strefezza. Cambi anche nel Frosinone

70' - Nel 4-2-3-1, quando Ramadani riesce a prendere palla e a impostare, il Lecce gira a meraviglia. Purtroppo Banda, autore di ottimi spunti nell'uno contro uno (stavolta il dribbling secco gli riesce sempre) parte in un'azione viziata da fuorigioco.

60' - Buone ripartenze del Frosinone, Soulé attacca spesso Gallo, poi ha un'occasionissima da dentro l'area di rigore per un liscio di Blin: tiro fuori.

49' - Falcone stavolta non fa iniziare l'azione dal basso ma rinvia dritto su Piccoli, ne viene fuori un pallone vagante ai 28 metri che Strefezza calcia con forza verso la porta chiamando il portiere alla deviazione in angolo. Poco dopo Strefezza ci riprova, senza esito. Strefezza ora gioca più accentrato (4-2-3-1 con Ramadani e Blin e con Oudin, Strefezza, Banda alle spalle di Piccoli).

Alla fine del primo tempo il Lecce pareggia in casa contro il Frosinone per 1-1.

50' - Finisce il primo tempo.

44' - Il Lecce torna in attacco con occasione per Banda che calcia fortissimo e di poco alto sulla traversa

31' - Possibile rigore del Frosinone per fallo su Brescianini, anche in questo caso l'arbitro va a vedere e assegna il rigore. Kaio Jorge segna. Lecce-Frosinone 1-1

30' - Cambia la partita, il Frosinone prende il sopravvento con Brescianini e i suoi. A centrocampo conquista palloni, pressa e chiude il Lecce nella sua metà campo.

21' - Traversa di Banda vanificata dal fuorigioco. Ottimo tiro a giro di destro dello zambiano che agisce a sinistra

17' - Gendrey abbraccia Brescianini in area leccese, l'arbitro dà il rigore: il Var richiama l'arbitro che va a rivedere poi decide di non assegnarlo

10' - Doppio errore del Frosinone in fase di costruzione dell'azione partendo dalla propria porta: la palla finisce a Banda che serve Piccoli, bravo a girarsi sul sinistro e a sorprendere il portiere con un tiro non irresistibile sul primo palo. Lecce-Frosinone 1-0

Il Lecce di Roberto d'Aversa contro il Frosinone per tornare alla vittoria dopo dieci turni in cui ci sono stati sei pareggi e quattro sconfitte. Ciociari allenati dall'ex Eusebio Di Francesco che, invece, cercano la prima vittoria fuori casa.