​Lecce-Frosinone, ecco il piano viabilità per oggi pomeriggio

In occasione della gara interna di oggi pomeriggio Lecce-Frosinone al Via del Mare, ecco il piano viabilità in vigore dalle ore 12.

Servizio Trasporto Pubblico Stadio in Bus attivo dalle ore 12,00, abbonamenti disponibili nelle rivendite autorizzate (tabacchini/edicole vicino alle fermate) e tramite app MooneyGo, TicketAppy e DropTicket.

Varchi aperti al pubblico alle ore 13.

Si raccomanda di:

• raggiungere lo stadio con congruo anticipo, almeno 90 minuti prima della gara;

• prediligere il servizio TPL “Stadio in Bus” con fermata altezza rotatoria Via Carlo Leo/S.P 364 Lecce–San Cataldo;

• utilizzare i parcheggi di Piazza Madre Teresa di Calcutta, Via Bari e largo Settelacquare;

• utilizzare Uscita n.8 Tang Est (Mercato ortofrutticolo).

Area sosta Piazzale Rozzi (Tribuna Est) ca. 600 posti compresi stalli riservati a possessori di CUDE e n. 2 stalli pullman GT.