Si avvicina Natale e, con esso, la fine del girone d’andata. La misurazione delle forze in campo appare già fatta e quindi, di conseguenza, la lista delle squadre con le quali il Lecce dovrà battagliare per arrivare a quella che sarebbe la seconda salvezza consecutiva nella massima serie. Dal Frosinone (a quota 18 punti) fino alla Salernitana ultima in classifica (8) sono nove (comprendendo anche il Lecce) le squadre che cercheranno di evitare gli ultimi tre posti in classifica. Anche il Monza ha 18 punti, ma l’organico a disposizione di Raffaele Palladino è tale da permettere ai brianzoli di potersi preoccupare più delle compagini avanti in classifica che di quelle che stazionano dietro. Ovviamente, il momento delle singole formazioni è diverso a seconda dei casi. In questo momento l’undici maggiormente in crisi è quello della Salernitana. Non c’è stata la tanto attesa svolta col passaggio della guida tecnica da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi. Nelle ultime cinque uscite i campani hanno messo insieme soltanto 4 punti, collezionando tre sconfitte. La squadra si trova quindi relegata al ruolo di fanalino. Due lunghezze più avanti dei granata si trovano Cagliari e Verona. I sardi, dopo due vittorie consecutive ai danni di Udinese e Genoa hanno collezionato due sconfitte prevedibili contro Juventus e Lazio, intervallate dal pareggio contro il Monza. Nonostante lo stesso numero di punti, è messo peggio il Verona dell’ex Marco Baroni. Il pareggio ottenuto proprio contro il Lecce la scorsa settimana ha infatti interrotto un filotto di 6 sconfitte consecutive che ha fatto traballare la panchina del tecnico toscano. Panchina ancora a rischio dopo che lo scontro diretto con l’Udinese si è risolto in un altro pari.

Una lunghezza sopra rossoblù e gialloblù si trova l’Empoli, prossimo avversario del Lecce. Per gli uomini di Roberto D’Aversa quella in terra toscana è l’occasione per tornare a cogliere una vittoria che manca ormai da troppo tempo (per la precisione dalla partita contro il Genoa del 22 settembre scorso). In casa infatti la squadra di Aurelio Andreazzoli vanta (si fa per dire) il peggior ruolino di marcia dell’intera Serie A avendo registrato, nelle 7 partite fin qui disputate al Castellani, appena una vittoria e un pareggio, a fronte di cinque sconfitte. Detto ciò, la formazione empolese non è comunque da sottovalutare. Da quando è tornato Andreazzoli infatti la compagine azzurra è migliorata sia a livello di risultati che di gioco. Messo da parte l’inadatto sistema con due attaccanti larghi e una punta centrale visto con Paolo Zanetti, Andreazzoli è tornato all’antico, riproponendo quel 4-3-1-2/4-3-2-1 che a Empoli è di casa fin dai tempi di Maurizio Sarri. Se il Lecce riuscirà a chiudere i corridoi centrali del campo e a spostare velocemente palla in ampiezza, potrebbe aumentare di molto le chance di battere un Empoli che i salentini in passato hanno sconfitto una sola volta in Serie A, nel novembre del 2003 (doppietta di Javier Chevanton). Negli altri 7 confronti fra le due squadre nella massima serie l’Empoli ha riportato quattro vittorie mentre i rimanenti tre incontri sono finiti in parità. L’occasione è quindi ghiotta per il Lecce. Tre punti al Castellani consentirebbero ai giallorossi di mandare a -8 la squadra di Andreazzoli e di tenere sotto pressione Genoa e Sassuolo, (squadre che in questo momento inseguono i pugliesi ad una lunghezza di distanza), indipendentemente dai risultati che le due formazioni registreranno rispettivamente domenica contro il Monza e lunedì sera (quindi dopo la partita del Lecce a Empoli) a Udine. E proprio l’Udinese è l’ultima squadra da attenzionare in questo giro delle zone basse della classifica. I friulani si attendono cambio di marcia dopo il ritorno in panchina di Gabriele Cioffi. Nelle ultime cinque uscite i bianconeri hanno registrato una prestigiosa vittoria sul Milan, una sconfitta e tre pareggi. Ancora troppo poco per parlare di svolta. In definitiva il Lecce a Empoli dovrà cercare i tre punti e dovrà fare altrettanto contro il Frosinone, prossimo avversario. Perché dopo Inter e Atalanta sono clienti assai complicati.