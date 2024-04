Lecce, domani al Via del Mare l'inaugurazione del nuovo maxischemo

Promessa mantenuta. Domani, in occasione della gara del campionato di serie A Lecce-Empoli, in programma alle ore 15, verrà inaugurato il nuovo maxischermo dello stadio Via del Mare. L'annuncio era stato dato dal presidente Saverio Sticchi Damiani in una intervista rilasciata nei mesi scorsi al Nuovo Quotidiano di Puglia.

Come fa sapere l'ufficio stampa del club giallorosso "Il dispositivo, con dimensioni quasi quattro volte più grandi rispetto al precedente, disporrà di una tecnologia di ultimissima generazione. In una prima fase saranno disponibili le funzioni di base, per poi progressivamente rendere operative tutte le attività che consentiranno di sfruttare a pieno le potenzialità del nuovo strumento, incluse quelle connesse alla possibilità di trasmettere immagini autoprodotte".