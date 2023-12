Due gol fortunosi, Empoli-Lecce finisce 1-1. I giallorossi non vincono da dieci partite

Due gol fortunosi, uno per squadra, sanciscono il risultato di parità, 1-1, in Empoli-Lecce, al termine di una partita sviluppatasi nel segno dell'equilibrio nella prima parte di gara e con il Lecce quasi sempre sulla difensiva nella ripresa. La prima parte del match i giallorossi l'hanno interpretata in modo più che propositivo (Pongracic sfiora l'1-0 di testa, ottimo riflesso di Berisha). Fino al gol di Banda che, al 65', lascia partire un destro dai trenta metri che finisce sotto le gambe dello stesso Berisha e porta in vantaggio i salentini. Per Banda secondo gol in campionato dopo quello al Milan. A quel punto il Lecce comincia a gestire il vantaggio nel tentativo poi di rendersi pericoloso. Con Rafia e Krstovic già in campo, D'Aversa fa entrare anche Blin. Tuttavia un'incursione a destra di Cambiaghi, il cui tiro è deviato nella propria porta da Rafia, porta l'Empoli sull'1-1 e cambia l'inerzia del match. Ora l'Empoli attacca e il Lecce soffre. Falcone salva il risultato con la terza ottima parata della sua serata (le prime due le compie con il Lecce in vantaggio) e finisce 1-1. Continua l'astinenza di vittoria per il Lecce che non vince da dieci partite. Malgrado ciò i punti in classifica sono 17 e il margine sulla terz'ultima è di 6 punti. Sabato match interno contro il Frosinone.

Empoli-Lecce 1-1

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski (1’ st Ebuehi), Ismajili, Luperto, Bastoni; Kovalenko (35’ st Fazzini), Grassi, Maleh (18’ ST Marin); Cancellieri (35’ st Gyasi), Caputo (41’ pt Shpendi), Cambiaghi. In panchina: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Cacace, Ranocchia, Destro, Maldini. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (1’ st Gallo); Ramadani (41’ st Kaba), Gonzalez (25’ st Blin), Oudin (15’ st Rafia); Sansone, Piccoli (15’ st Krstovic), Banda. In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlović, Strefezza, Dermaku, Touba. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Colombo di Como.

Marcatori: nel st 19’ Banda (L); 27’ Rafia autogol (E).

Note: spettatori 10 mila circa di cui un migliaio leccesi. Ammoniti: pt 4’ Gonzalez (L); 37’ Maleh (E); st 7’ Grassi (L); 23’ D’Aversa (L, allenatore); 30’ Ramadani (L). Angoli: 8-3. Recupero: pt 2’; 6’.

La cronaca

90' - Assalto Empoli nel finale. Finisce 1-1

85' - Ramadani esce, entra Kaba

80' - Falcone compie un'altra grande parata su Luperto

77' - Marin e Cambiaghi ancora pericolosi

75' - L'Empoli sfiora il vantaggio su schema da calcio piazzato

71' - Empoli-Lecce 1-1 - Pareggio toscano su un cross deviato. Cambiaghi crossa, Rafia mette il ginocchio e la deviazione è fatale per il Lecce

70' - Blin al posto di Gonzalez

65' - Empoli-Lecce 0-1 - Banda gol! Tiro da 30 metri, portiere sorpreso

60' - D'Aversa mette dentro Rafia e Krstovic, escono Oudin e Piccoli. Sempre 4-3-3.

55' - Altra paratona di Falcone che, stavolta con le mani, devia in corner un tiro al volo dei padroni di casa

50' - Strepitosa parata di Falcone.

Di piede l'estremo difensore giallorosso nega il gol all'Empoli

45' - Gallo al posto di Dorgu nella ripresa

Al termine del primo tempo il Lecce pareggia a Empoli per 0-0 in un match abbastanza equilibrato in cui ci sono state pochissime occasioni da gol da entrambe le parti. Ha iniziato bene l'Empoli, poi il Lecce ha preso le misure e ha cercato di fraseggiare in mediana lanciando in profondità il tridente composto da Banda a sinistra, Piccoli al centro dell'attacco e Sansone a destra. Di Banda e Sansone i tentativi senza esito. L'Empoli è stato costretto a sostituire per infortunio Caputo e Bereszynski. Dopo 45 minuti permane l'equilibrio.

45' - L'Empoli perde per infortunio anche Bereszynski

44' - Tiro di Banda, col destro, respinto dal portiere

42' - Si fa male Caputo, è costretto a uscire

40' - Il Lecce insiste a sinistra, dove ci sono Dorgu e Banda, e guadagna il terzo angolo senza esito

36' - Ammonito l'ex Maleh

35' - Il Lecce torna in avanti ma non riesce ad essere pericoloso

27' - Luperto vicino al gol, sinistro di poco fuori

26' - Falcone respinge un tiro di Cambiaghi che si era involato dopo aver vinto un contrasto con Dorgu

24' - Ottima azione costruita dal Lecce, Piccoli calcia fuori

20' - Dopo venti minuti di gioco c'è equilibrio

18' - Piccoli vicino al gol per il Lecce, il portiere libera di pugno

17' - Il Lecce pericoloso con le incursioni di Banda

15' - L'Empoli torna in attacco con un tiro dal limite deviato in angolo. Corner per l'Empoli con il Lecce che marca a zona. Cancellieri per Caputo di poco fuori

12' - Tridente con Sansone, Piccoli e Banda, più Oudin, Gonzalez a supporto, con Ramadani in cabina di regia.

10' - Andreazzoli non ha mai battuto D'Aversa, il Lecce non ha mai vinto a Empoli

7' - Reazione Lecce, colpo di testa di Pongracic che il portiere toscano mette in angolo

5' - Calcio di punizione per l'Empoli dal limite dell'area e pallone che, calciato a giro di Bastoni, termina alto di poco

3' - L'Empoli prova subito a giocare sul terreno reso viscido dalla pioggia, Gonzalez viene ammonito per fallo al limite dell'area.

0' - Piccoli gioca dal primo minuto. Questa la novità più rilevante nell'undici di D'Aversa

Il Lecce in campo al "Castellani" di Empoli per il posticipo della 15a giornata del campionato di calcio di serie A. I giallorossi non vincono dal 22 settembre e affrontano un avversario che lotta, come loro, per non retrocedere in serie B. Queste le formazioni ufficiali: