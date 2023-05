Coda e Lucioni ancora in A dodici mesi dopo la promozione con il Lecce

Nell'attuale campionato di serie B, già passato alla storia per la vittoria, con Frosinone e Genoa, di due campioni del mondo del 2006 come Fabio Grosso e Alberto Gilardino diventati nel frattempo allenatori, c'è da segnalare il nuovo successo di due freschi ex calciatori del Lecce: bomber Coda e capitan Lucioni. Massimo Coda è da qualche ora in A con il Genoa, i suoi 10 gol, più 4 assist in 30 partite, hanno contribuito al ritorno nel calcio d'elite dei grifoni. Oggi, contro l'Ascoli il bomber si è fatto pure neutralizzare un rigore con annessa respinta che, se realizzato, avrebbe fatto "soffrire" di meno il popolo rossoblù. Fabio Lucioni ha festeggiato il ritorno nella massima serie qualche giorno fa con il Frosinone contribuendo al traguardo con 3 gol, più 1 assist in 29 partite da difensore centrale. Coda e Lucioni avevano lasciato Lecce la scorsa estate, al termine del mercato. Una scelta, quella del club giallorosso di privarsene, sembrata inizialmente, ma ancora adesso, per molti, azzardata. Come noto a raccogliere la pesante eredità di Coda nel Salento (due anni in B con una promozione in A e 42 gol segnati (20 il primo, 22 il secondo) e la vittoria per due volte del titolo di capocannoniere cadetto) sono stati Ceesay e Colombo. Al posto di Lucioni, al centro della difesa del Lecce, gioca invece il campione del mondo francese Samuel Umtiti.