Arbitro leccese accusa un malore: sospesa Cavese-Rotonda

Unall’, il leccese Gabriele, e gara sospesa, con il direttore di gara trasportato in ospedale per accertamenti. È accaduto oggi pomeriggio a Cava de’ Tirreni in occasione del match didi serie D tra. Al 20’ di gioco, sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, l’arbitro Sciolti ha iniziato ad accusare problemi intestinali e di conseguenza è rientrato negli spogliatoi. Dopo qualche minuto però è ricomparso sul terreno di gioco e la gara è ripresa. Nell’intervallo nuovi problemi intestinali che hanno spinto i medici della Cavese a consigliarne il trasferimento inper accertamenti. Per i sanitari Sciolti potrebbe aver mangiato del cibo scaduto: così l’arbitro della sezione Aia di Lecce è rimasto in ospedale sotto osservazione e con ogni probabilità già oggi farà ritorno a casa. La gara, ovviamente, è stata