Almqvist si presenta: "Il mio forte è la velocità, spero di fare bene a Lecce"

Presentato Almqvist, l'attaccante che il Lecce ha preso in questa sessione di mercato. Si tratta di un calciatore classe 1999, che ha già una discreta esperienza. Ha giocato in Polonia e in Russia, una manciata di presenze anche con la nazionale under 21 della Svezia. È nato a Nyköping, una cittadina di 36mila abitanti in Svezia. È il fratello minore di Tore, anche lei calciatrice, in forza al Djugarden, proprio in patria.

"Sono felice di essere qui a Lecce - ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione, al fianco del diesse Stefano Trinchera che non ha risposto alle domande sul mercato del Lecce -. Spero di emulare Kulusevski che non conosco ma che so chi è. Ho conosciuto mister D'Aversa. Ho parlato con lui, spero di fare bene. Darò tutto. La mia caratteristica è la velocità. Vedremo come andrà la stagione".