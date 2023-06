Pontus Almqvist, chi è il nuovo calciatore del Lecce. Viene dalla Polonia, in 28 minuti segnò due volte all'Italia Under 21. Tutto quello che c'è da sapere

Chi è Pontus Almqvist, il nuovo attaccante del Lecce? Il nome - al momento dell'ufficializzazione - non avrà detto granché alla maggioranza dei tifosi giallorossi. Eppure si tratta di un calciatore classe 1999, che ha già una discreta esperienza. Ha giocato in Polonia e in Russia, una manciata di presenze anche con la nazionale under 21 della Svezia.