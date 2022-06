Sonorità latin per il nuovo singolo di Tekemaya: "Para Ti" in uscita domani sulle piattaforme musicali

Esce domani su tutte le piattaforme digitali "Para ti" il nuovo singolo della scoppiettante drag queen Tekemaya, nota anche per la sua partecipazione a The Voice Italy e Domenica In .

"Para Ti" è un singolo tipicamente estivo, che si candida a diventare tormentone: sonorità latin cucite addosso a Tekemaya, pensate per mettere in risalto la sua voce sensuale e l'ironia con cui, come di consueto, l'artista racconta tematiche importanti come l’amore o la passione. Il brano è stato realizzato da Luca Tarantino, Eva Favarò e Matteo Maniglio.

L'esilarante videoclip con Luxuria e The Lesionati

In anteprima per Quotidiano" il videoclip di “Para Ti”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 25 giugno. Il videoclip è stato girato presso la Corrado Production realizzato da Mosè Ferrari, Maria Gabriella Palumbo e Paolo Diomede. Il cast si preannuncia vincente: c'è Vladimir Luxuria con la sua straordinaria partecipazione nel ruolo di “presentatrice” del video, i protagonisti Giampaolo Morelli dei The Lesionati e ancora le drag queen La Sheeva, Moet Sharon e Raven Voice. Tekemaya adesso è pronta per il suo tour estivo.

Le collaborazioni:



Tekamaya non è sola in questo viaggio musicale, tanti sono gli artisti uniti che hanno partecipato a questo progetto: Elisabetta Macchia, direttrice e vocal coach di Metropolis Music School con le sue competenze artistiche ha consigliato l’artista passo dopo passo, e con la sua voce ha diretto e inciso i cori durante la registrazione del brano; Giovanni La Tosa, producer e musicista che ha coordinato con passione e professionalità tutta la parte organizzativa per l’uscita del singolo; Giuliano Saglia e Roberto Cibelli che con “Brioche”, la loro etichetta indipendente, hanno creduto nel suo progetto musicale.