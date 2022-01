Infermieri di giorno, drag queen di notte: su Discovery la straordinaria storia di due fratelli di Santeramo

Daniel e Domenico sono due gemelli omozigoti di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Bravi infermieri d’ospedale di giorno, scatenate drag queen di notte, quando si trasformano nelle Sorelle Pompadur. Sono proprio loro le protagoniste di “Sisters – Una vita da sogno”, un docufilm firmato dal regista Andrea Ferrante che andrà in onda in esclusiva da domenica solo su discovery+.

La missione dei due gemelli

La loro è una doppia vita, piena di passione e di contraddizioni, al centro di una fitta rete di relazioni familiari, lavorative e artistiche, contraddistinte dal calore del Sud, da tabù difficili da sfatare e dai sogni di un futuro cosparso di lustrini. Ma adesso le Sorelle Pompadur hanno una missione: convincere l’adorata mamma a presenziare a un loro spettacolo e ad accettare la loro eccentrica creatività. Una storia che strizza l’occhio al divertimento, ma che porta con se un forte messaggio di inclusione, di profondo amore e di accettazione della diversità.

“Sisters – Una vita da sogno”, è prodotto da Darallouche per Discovery Italia e sarà disponibile in esclusiva solo su discovery+ dal 9 gennaio.