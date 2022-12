Bake off Italia, sfida tra pasticcieri professionisti: in gara una famiglia di salentini

Si riaccendono i forni di Bake Off Italia e per la prima volta, il programma più dolce della tv - che parte venerdì 9 dicembre - vedrà sfidarsi questa volta famiglie di pasticcieri professionisti. Tra i concorrenti, anche la famiglia Franchini, dell'omonima pasticceria di Lecce.

Si chiama "Bake Off Italia: the professionals - Affari di famiglia" lo spin off del cooking show che sta per partire su Discovery - Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Ad accompagnare i concorrenti in questa nuova avventura sarà sempre Benedetta Parodi, con gli immancabili giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Tre puntate ad alta intesità, ognuna caratterizzata da tre sfide. Si inizierà con la prova vetrina: le famiglie in gara dovranno rivisitare un must della pasticceria e replicarlo in numerosi esemplari perfettamente uguali, proprio come fanno nelle loro boutique. Si proseguirà poi con due grandi classici di Bake Off: la prova tecnica, in cui le famiglie di pasticceri dovranno dimostrare manualità e abilità cimentandosi con veri dolci da campioni, e la prova sorpresa, in cui dovranno esprimere tutta la loro creatività con preparazioni spettacolari. Al termine di ogni puntata, una delle famiglie in gara verrà eliminata, fino all’appuntamento con il gran finale: le tre famiglie rimaste si scontreranno in una puntata a tema natalizio, che le vedrà impegnate nella realizzazione di dolci in perfetto clima festivo. Solo una sarà la vincitrice e alzerà il trofeo di Miglior famiglia di pasticceri professionisti d’Italia. Oltre al titolo, si aggiudicherà una fornitura di Cioccolato Caffarel per la propria attività e la possibilità di vivere un'esperienza formativa partecipando alle masterclass di Incibum, scuola di alta formazione gastronomica.

I concorrenti

Sono cinque famiglie di pasticcieri professionisti, da 3 componenti ciascuna, pronte a varcare la soglia del tendone di Bake Off Italia, nella cornice della splendida Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore. Rappresentano il cuore del Paese con le loro attività a gestione famigliare, dove si lavora senza sosta, con passione e dedizione. Ora vogliono mettere in gioco tutta la loro esperienza per una gara tra veri professionisti.