Luxuria: «Mi manca la politica, qualcuno mi vorrebbe sindaco di Foggia»

«A volte la voglia viene, soprattutto quando fai le manifestazioni, poi il ddl Zan e la tentazione di essere lì dentro per incidere di più c'è. Ogni tanto viene voglia di fare politica attiva, ma ogni tanto viene anche agli altri». Lo ha detto Vladimir Luxuria ospite al Riformista Tv. «Nella mia città natale, a Foggia, sta nascendo un movimento che mi vorrebbe candidata a sindaca di quella città. Immagina che io andai via da Foggia perché - ha spiegato - volevo uno spazio più grande, perché non mi sentivo amata, e ora mi ritrovo a camminare per la mia città dove la gente mi chiede di candidarmi e fare la sindaca». «Quindi a volte la voglia viene a me, ma anche agli altri. Mi manca la politica - ha concluso - ma c'è anche qualcuno a cui manco io».

APPROFONDIMENTI LA FESTA Barbara D'Urso, che party per i 65 anni. Da Valeria Marini a... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria furiosa contro i Rodriguez:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il primo finalista:...