Para Ti, il nuovo singolo di Tekemaya

Esce domani su tutte le piattaforme digitali "Para ti", il nuovo singolo dalle sonorità latin della scoppiettante drag queen Tekemaya, nota anche per la sua partecipazione a The Voice Italy e Domenica In .

"Para Ti" è un singolo tipicamente estivo, che si candida a diventare tormentone: sonorità latin cucite addosso a Tekemaya, pensate per mettere in risalto la sua voce sensuale e l'ironia con cui, come di consueto, l'artista racconta tematiche importanti come l’amore o la passione. Il brano è stato realizzato da Luca Tarantino, Eva Favarò e Matteo Maniglio.

L'esilarante videoclip con Luxuria e The Lesionati

In anteprima per Quotidiano" il videoclip di “Para Ti”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 25 giugno. Il videoclip è stato girato presso la Corrado Production realizzato da Mosè Ferrari, Maria Gabriella Palumbo e Paolo Diomede. Il cast si preannuncia vincente: c'è Vladimir Luxuria con la sua straordinaria partecipazione nel ruolo di “presentatrice” del video, i protagonisti Giampaolo Morelli dei The Lesionati e ancora le drag queen La Sheeva, Moet Sharon e Raven Voice. Tekemaya adesso è pronta per il suo tour estivo.