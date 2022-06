I Chemical Brothers al Medimex: a luglio il concerto alla Fiera del Levante

Bari farà questa estate da location al Medimex, che torna in città dopo anni in cui si è svolto solo a Taranto. L'ultima volta che l'evento era stato a Bari, protagonista era stato Iggy Pop. L'appuntamento sarà dal 13 al 15 luglio e il momento clou sarà l'esibizione dei Chemical Brothers il 14 luglio, alla rotonda nei pressi dell'ingresso monumentale della Fiera del Levante.

Il calendario

Ricco il calendario di attività, rivolte a pubblico e operatori del settore, con incontri d'autore con i protagonisti della musica italiana, attività professionali e di networking rivolte ad artisti e operatori musicali regionali e nazionali. Tra gli ospiti, i rappresentanti dei principali festival e istituzioni culturali italiani ed internazionali. Previste anche scuole di musica, rivolte a chi vuole avvicinarsi al mondo della musica e ai professionisti, showcase degli artisti pugliesi e numerose attività collaterali.

Dal 13 luglio al 28 agosto, sempre all'interno del Medimex, ci sarà un'esposizione fotografica, allo Spazio Murat, dedicata ai Queen. Tra gli ospiti che animeranno l'evento di Bari ricordiamo Giovanni Truppi, Denis O'Regan (uno dei grandi maestri della fotografia rock negli anni Ottanta e Novanta), Woody Woodmansey (batterista rock inglese noto soprattutto nei primi anni '70 come membro dell'ensemble di supporto di David Bowie). Nel giorno di chiusura, il 15 luglio, incontro con Venerus, Diodato, Rancore e Shablo, oltre ad uno showcase a Torre Quetta con Sound of Garage, Sentinelle, Gaia Gentile, Red Room, Mr. Bricks, Marco Cassanelli and Deckard.