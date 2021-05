Piccolo incidente di percorso per Robert De Niro mentre è impegnato per le riprese del film Killers of the Flowers Moon. L’attore, 77 anni, si è fatto male ad una gamba in Oklahoma, dove si trova il set del nuovo lavoro di Martin Scorsese, un western crime drama basato sull’omonimo best seller di David Grann. Tra gli altri protagonisti anche Leonardo DiCaprio.

