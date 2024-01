Siani presenta a Brindisi "Succede anche nelle migliori famiglie"

Appuntamento speciale questo pomeriggio alla Multisala Andromeda di Brindisi con la proiezione del nuovo film di Alessandro Siani "Succede anche nelle migliori famiglie". Per l'occasione, a partire dalle ore 18, Alessandro Siani e Sergio Friscia, saluteranno il pubblico presente in sala poco prima della visione Il film, racconta la storia della famiglia Di Rienzo.

All'apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall'improvvisa morte del padre di famiglia, un uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide (Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia. Laureato in medicina ma finito a fare volontariato alla Caritas, Davide conduce un'esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Mamma Lina (Anna Galiena) e i fratelli Renzo (Dino Abbrescia) e Isabella (Cristiana Capotondi) hanno sempre considerato Davide il meno realizzato e talentoso di tutti, ma in una situazione imprevista e grottesca gli equilibri e le certezze cambiano improvvisamente.