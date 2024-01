Anche il Multisala Andromeda di Brindisi sta trasmettendo con successo, negli ultimi scampoli del frangente natalizio, il nuovo film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie”. In un periodo di regali, ieri pomeriggio una platea gremita e calorosa di fan ha accolto il saluto del noto attore napoletano intervenuto presso lo stesso Andromeda insieme a Sergio Friscia. Il saluto riservato al pubblico che ha assistito allo spettacolo delle 18 è una piccola chicca che impreziosisce ulteriormente la vita del multisala e dei suoi assidui frequentatori in una delle fasi annuali di maggiore affluenza.

Con la solita verve, Siani si è lasciato immortalare dagli scatti dei smartphone dei presenti. Letteralmente preso d’assalto, ha dedicato un ringraziamento speciale a chi ha deciso di visionare la sua pellicola oltre a improvvisare una brevissima gag con il collega Friscia. «L’augurio è che il 2024 possa essere un anno fantastico per tutti – ha commenta lo showman ai microfoni dei rappresentanti della stampa locale – se la gente trova un momento di leggerezza grazie alla visione di questo film, vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Nella vita nulla conta di più della salute, ma anche le risate che colorano le nostre giornate sono imprescindibili». La presenza a Brindisi del regista partenopeo non è stata casuale. Il suo ultimo film rappresenta uno dei titoli più richiesti dal pubblico insieme alle altre uscite del periodo natalizio. Attualmente, gli schermi del multisala brindisino ospitano, tra gli altri, “Come può uno scoglio” con il duo comico Pio e Amedeo, “Whis” della Disney, “Il ragazzo e l’airone” (candidato al Golden Globe come miglior film d’animazione e per la colonna sonora), “50 km allora” con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, “Santo Cielo” di e con Ficarra e Picone, “Wonka”, “Aquaman e il regno perduto” oltre al richiestissimo “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, in programmazione da tempo. Dopo Tramite amicizia (2023), Alessandro Siani è quindi ritornato dietro la macchina da presa per girare un film ambientato e girato in Sicilia. Come nei film precedenti, l’attore partenopeo non si è limitato solo alla regia, ma si è anche calato nei panni del protagonista e ha lavorato al soggetto e alla sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci. Nella pellicola, i membri della famiglia Di Rienzo vengono destabilizzati dall'improvvisa morte del padre, un uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide (Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia, è un trauma. Laureato in medicina ma finito a fare volontariato alla Caritas, Davide conduce un’esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Mamma Lina e i fratelli Renzo e Isabella hanno sempre considerato Davide il meno realizzato e talentuoso di tutti, ma in una situazione imprevista e grottesca, gli equilibri e le certezze cambiano improvvisamente. La pellicola è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema e presenta un cast con alcuni nomi molto noti del cinema italiano, tra cui spiccano Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena e lo stesso Friscia. Con “Succede anche nelle migliori famiglie”, Alessandro Siani giunge al suo settimo lavoro in qualità di regista.

