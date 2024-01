Paolo Belli e la Big Band sul palco del teatro Italia a Gallipoli con "Pur di far Commedia"

Paolo Belli e la Big Band sul palco del teatro Italia a Gallipoli. La data da segnare in agenda è quella del 16 febbraio - 2024 - con il ritorno in scena dello spettacolo "Pur di far Commedia", grande successo della scorsa stagione, che toccherà diverse città italiane tra febbraio e aprile.

Lo spettacolo

Lo show, che ha debuttato nel 2022 ottenendo grande successo e applausi a scena aperta, è l’evoluzione naturale di "Pur di fare Musica", messinscena che ha riscosso il riconoscimento della critica e del pubblico nelle stagioni precedenti.

In “Pur di far Commedia” (scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio) storie e aneddoti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione.

Paolo racconta le mille peripezie ed i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di “Pur di Far Commedia” dove Paolo, accompagnato da sette musicisti/attori, lascia più spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico, si lascia trasportare dai ricordi riuscendo a coinvolgere i presenti, emozionando ed emozionandosi, ripensando al percorso finora fatto.

Sul palco, oltre ovviamente a Belli, ci saranno Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.

Biglietti

I biglietti sono in vendita sul circuito Ciaotickets.com e nelle prevendite abituali. Poltrona numerata euro 20,00. Info: 389 6069 337