Negramaro, il tour estivo negli stadi avrà due tappe in più (una in Puglia)

Il tour estivo dei Negramaro nel 2024 continua a crescere con l'aggiunta di due nuovi spettacoli emozionanti negli stadi. Il 18 giugno, si esibiranno al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) di Udine, e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, un'occasione speciale nella loro amata Puglia. Questi due concerti si aggiungono a una serie di cinque imperdibili eventi negli stadi che vedranno la band infiammare i palchi più importanti d'Italia tra giugno e luglio del prossimo anno.

Il tour

Il viaggio inizia il 15 giugno presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi continuare il 18 giugno al Bluenergy Stadium di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari.

Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro si apprestano a scrivere un altro capitolo entusiasmante della loro storia, con nuovi e imperdibili eventi live negli stadi nel 2024, che collegano virtualmente il Sud e il Nord d'Italia. Inoltre, la band è attesissima per la loro partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. I biglietti per le due nuove date, organizzate e prodotte da Friends&Partners e Magellano Concerti, saranno in vendita su TicketOne in pre-sale per i membri del fanclub dalle ore 18:00 di venerdì 15 dicembre. Per tutti gli altri, saranno disponibili a partire dalle ore 18:00 di sabato 16 dicembre sempre su TicketOne. Non perdete l'opportunità di vivere questa straordinaria esperienza musicale dal vivo con i Negramaro.