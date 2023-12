Giuliano e il video con nonna Stella che commuove i followers: «Ora ho tutto per andare a Sanremo»

«Nonna Stella mi ha dato tutto l’occorrente, come sempre». Giuliano Sangiorgi adesso è pronto per davvero. Il leader dei Negramaro ha pubblicato sui social un video nel quale annuncia a nonna Stella, 97 anni, la partecipazione al prossimo festival di Sanremo. Un legame forte, un video nel quale oltre che le parole parlano gli occhi dei due. E poi l'incoraggiamento.

«Lo so, lo so… le ho estorto delle parole dolci che solo fino a pochi anni fa sarebbero sgorgate dalla sua bocca solo per farmi stare bene, per rendermi felice, per farmi godere ogni istante.

Mi faceva sentire protetto sempre… oggi, con i suoi 97 anni di vita stupendi, sa ancora come guardarmi negli occhi e dirmi, in silenzio o con pochi suoni sgangherati, che in fondo in fondo, lei mi riconosce e sono ancora il suo bambino di allora…», ha scritto Giuliano su Instagram.

I commenti sui social

Sui social piovono commenti di ammirazione per il cantante e soprattutto per nonna Stella.

Tra i tanti a scrivere anche Beppe Fiorello.