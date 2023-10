Negramaro, sorpresa in strada a Napoli: concerto con le canzoni di Pino Daniele a pochi passi dalla casa d'infanzia del cantautore

Dopo la grande serata a Roma, per il docufilm sui 20 anni della band presentato alla Festa del Cinema, concerto in strada a sorpresa nel cuore di Napoli per i Negramaro.

Il gruppo salentino, capitanato da Giuliano Sangiorgi ha cantato tre canzoni di Pino Daniele a pochi passi dall'abitazione d'infanzia del cantautore partenopeo, in via Santa Maria la Nova.





Davanti alla chitarra di Pinotto e alla via a lui dedicata, i Negramaro hanno annunciato il loro concerto del 15 giugno allo stadio Maradona.