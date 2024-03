Gazzelle conquista Bari: «La Puglia è bellissima, è la mia seconda regione preferita». Palaflorio sold out, sul palco porta la sciarpa biancorossa. E ad agosto tappa a Gallipoli. Video

Quasi seimila persone, un concerto formato karaoke, la torcia degli smartphone e le scintille - è il caso di dire - dal palco. Gazzelle, al secolo Flavio Bruno Pardini, fa impazzire Bari, sin dall'ingresso sul palco, dove si presenta con la sciarpa della squadra biancorossa, che poi lancia tra il pubblico. Lo show di domenica sera è stato apprezzatissimo, in un Palaflorio tutto esaurito. Il cantautore indie, per la prima volta a Sanremo nello scorso febbraio con "Tutto qui", ha portato nello spettacolo 31 canzoni, comprese quelle eseguite con un medley accompagnato dalla chitarra.

Dai suoi grandi successi ("Zucchero filato" e "Sopra", tanto per citarne alcuni), fino al brano con cui si è esibito all'Ariston, passando per il tormentone di tre anni fa "Destri", cantato a squarciagola dai tanti presenti.

Giovani e giovanissimi, per la tappa del tour invernale di Gazzelle, che avevano acquistato il biglietto ormai da settimane.

Flavio dal palco omaggia la Puglia, cita tutti i Comuni della Valle d'Itria, dove racconta di esser stato più volte in vacanza. "Dopo la mia regione (il Lazio, ndr), la Puglia è la più bella d'Italia". Subito dopo inserirebbe la Sardegna in una ipotetica classifica. Parole di elogio anche per Bari, "città bellissima". E prima di andar via l'appuntamento per l'estate: "Ci vediamo a Gallipoli". Il Parco Gondar sarà tappa del tour estivo, il prossimo 7 agosto. "Volevo dirvi che le cose belle prima o poi finiscono, come questo concerto". Pragmatico, come nel suo stile.