Negramaro, a giugno un concerto al Maradona di Napoli. Stasera la proiezione in anteprima del documentario

Stasera alla Festa del Cinema di Roma sarà il giorno dei Negramaro. E intanto a giugno, probabilmente il 15, la band di Giuliano Sangiorgi sarà in concerto a Napoli, allo stadio Maradona. E dovrebbe essere l'occasione per omaggiare Pino Daniele.

Negramaro back home: il documentario

Intanto oggi alle 20 al Teatro Palladium sarà proiettato il documentario "Negramaro Back home. Ora so restare", diretto da Giorgio Testi. Dopo vent'anni di successi, i Negramaro tornano a casa, a Galatina, in Salento, dove tutto è cominciato. Circondati da artisti e amici (Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Diodato, Malika Ayane, Ermal Meta, Samuel, Ariete, Aiello, Cesare Dell'anna, Raffaele Casarano, Rosa Chemical, Sangiovanni, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko) che hanno accompagnato e condiviso la loro musica, i Negramaro festeggiano venti anni di volo, in bilico tra sogno e realtà. Tutti i membri della celebre band saranno presenti in sala. Dopo questa anteprima, il documentario farà tappa nei cinema italiani, come evento speciale, dal 6 all'8 novembre. Dopo aver riempito gli stadi e scalato le classifiche, Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo, Data nell'estate appena trascorsa hanno compiuto un viaggio al contrario fino al centro della loro terra, il Salento. Ma la cantina dove suonavano non basta più per contenere il numero di fan e quindi ci si è spostati in un aeroporto, quello di Galatina, gremito di gente. Così i Negramaro hanno festeggiato la scorsa estate i vent'anni di carriera. Un momento storico per la storia della musica italiana, che si potrà rivivere attraverso una lente cinematografica e spettacolare, grazie al docu-film che alterna una scaletta fatta di grandi successi e di duetti e la voce dei loro ospiti.