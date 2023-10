Negramaro, 20 anni di successi e il ritorno a casa: il docufilm alla Festa del cinema di Roma

Vent’anni di carriera - e di grandi successi - che diventano un docufilm: è la storia dei Negramaro che verrà presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma in programma dal 18 al 29 ottobre. “Back home, ora so restare” racconta il ritorno a casa della band salentina che ha cambiato la storia del pop-rock in Italia. Il lavoro cinematografico, diretto dal regista Giorgio Testi, ripercorre l’ascesa del gruppo del frontman Giuliano Sangiorgi partendo dagli inizi in una cantina del Salento fino ad arrivare all’ultimo concerto-evento celebrato (insieme a celebri ospiti) lo scorso agosto all’aeroporto di Galatina, nel cuore della provincia di Lecce.



Come ha spiegato anche il regista, “Back Home, ora so restare” ripercorre non solo la carriera di Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo e Data, ma anche la loro amicizia duratura e il loro senso di appartenenza al Salento e alla Puglia, in generale. Il docu-film sarà impreziosito dai contributi di colleghi e amici dei Negramaro e alla Festa del Cinema di Roma verrà proiettato all’interno della sezione Freestyle venerdì 20 ottobre alle 20 e anche sabato 28 ottobre alle 19.30.

Nel 2019 il primo documentario



Per i Negramaro, comunque, si tratta di un ritorno alla Festa del Cinema di Roma: già nel 2019, infatti, vi parteciparono con un altro documentario, “ Negramaro - L’anima vista da qui” (disponibile su RaiPlay), che raccontava la storia della band dai concerti e dagli ultimi successi all’amicizia e all’amore di una bella famiglia allargata.

