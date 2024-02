Lecce-Fiorentina, da Giuliano Sangiorgi e Falcone ai meme dei tifosi: la festa sui social

Come un abbraccio collettivo, di squadra, sotto la Curva Nord. Il giorno dopo Lecce-Fiorentina la festa arriva sui social. I meme invadono il web per una delle partite più emozionanti degli ultimi vent'anni della storia giallorossa. Ed esulta anche Giuliano Sangiorgi, alla vigilia dell'inizio di Sanremo: maglietta giallorossa d'ordinanza, per ricevere una "supercarica".

Sui social arrivano anche le reazioni dei calciatori del Lecce. Falcone chiede scusa, tramite una storia su Instagram, per l'errore. Ma è il senso di un gruppo meraviglioso: dopo la vittoria lo hanno abbracciato tutti.

Qualcuno, però, tra i tifosi su Facebook scherza riprendendo il tormentone dei The Lesionati: "Amore, stai tranquilla c'è Falcone". Per una sera mica tanto. Ma è solo un incidente di percorso, capitava persino a Gigi Buffon.

I meme

Tra i meme il più gettonato è il sorriso di Pantaleo Corvino: il suo Lecce non solo vince ma lo fa con Patrick Dorgu, l'ultima grande scoperta del direttore sportivo. E il piccolo Arnold con la maglietta del Lecce diventa Dorgu da piccolo tra i tifosi.

«Una vittoria molto importante, grazie per il miglior supporto. Andiamo avanti ancora più forti», scrive invece Krstovic. «Adrenalina allo stato puro», aggiunge Baschirotto. È festa.