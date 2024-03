Da "Leccebombo" a "Cristo si è fermato a Gallipoli": su Facebook virali i film con i comuni salentini nel titolo

«Forrest Campi» o «Noi, i ragazzi dello zoo di Zollino». I nomi dei grandi film con un comune salentino all'interno. Ad esempio: «Leccebombo» o «Ultimo tango a Palmariggi». L'iniziativa è stata lanciata da una pagina Facebook, "Discografia paesana: musica de basciu a nui", dopo la notte degli oscar. Un gioco simpatico sui social, che però in poco tempo è diventato virale, tanto da raggiungere oltre 500 commenti e proposte. La pagina Fb per ora ha chiuso le proposte, ma nei prossimi giorni pubblicherà "i cchiu riusciti".

Ne segnaliamo qui alcuni: «Cristo si è fermato a Gallipoli», «Io sono Leccenda», «L'uomo che sussurrava al Cavallino», «A qualcuno piace Muro», «Surbie», «Grosso guaio a Chiesanuova», «A qualcuno piace San Cataldo», «Tiggiano in tutte le lingue del mondo», «Il buono, il brutto e Matino» ma anche «Il buono, il brutto e il gallipolino».

C'è da sbizzarrirsi. Sarà per questo che in tanti in questi due giorni hanno sorriso su Facebook. Chissà quale sarà la prossima puntata.