Porto Rubino parte da Tricase: Bersani tra gli ospiti d'onore

L’ospite a sorpresa è ancora un segreto ma si sa che è un cantautore molto amato che di certo non deluderà il pubblico. di “Porto Rubino”, pronto a “salpare” questa sera da Tricase, prima tappa dell’edizione 2022 del festival.

«A Tricase ci siamo già stati il primo anno; questo ritorno è più consapevole con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani che ricorderà il papà Ivan, e Jolly Mare», racconta l’ideatore dell’evento, Renzo Rubino. «Nel porto di Tricase saremo sul veliero simbolo di questa località – ha spiegato il cantautore – Il veliero si chiama Portus Veneris, un vero e proprio monumento della città, una imbarcazione unica al mondo per tipologia e armo velico che ha oltre cento anni di vita. A Monopoli saremo su un altro veliero nel porto vecchio ed è la prima volta che viene fatto un evento lì; chiuderemo a Campomarino nella tonnara a confine con Torre Ovo dove cade il tramonto».

“Porto Rubino” è nato quattro anni fa. «La mia ambizione era di fare qualcosa per questa terra meravigliosa – ha confidato Rubino –. Durante la pandemia non si poteva far niente, non si potevano fare concerti e come cittadino attivo volevo fare la mia parte, per la sostenibilità ambientale, per il mare, che amo tantissimo girando con la mia barca relazionandomi con il pubblico in maniera diversa, distaccandomi un attimo dalla mia carriera artistica principale di musicista vero e proprio; mi sono inventato questo evento che considero un’ancora di salvezza».

Poi “Porto Rubino” approderà il 13 a Monopoli per concludersi il 17 a Campomarino di Maruggio.

Gli appuntamenti di Monopoli e Campomarino

«A Monopoli ci saranno Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago), Napoleone e soprattutto Daniele Silvestri, oltre al secondo super ospite – ha sottolineato – Arriveremo alla grande festa finale di Campomarino di Maruggio al tramonto con il terzo super ospite, Diodato, Drusilla Foer, i Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde, Gino Castaldo e un artista internazionale come Benjamin Clementine al pianoforte che amo molto, a chiudere questa edizione con una immagine nitida e forte».

Il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia non ha grandi ambizioni. «Non faremo viaggi in barca da un porto all’altro ma solo una tratta fra Polignano a Mare e Monopoli, ma normalmente raggiungeremo i porti via terra – ha puntualizzato – ”Porto Rubino” non è un festival di genere, perché può succedere di tutto: soprattutto non abbiamo ambizioni di organizzare concerti». Intanto, il cantautore di Martina Franca è in attesa di pubblicazione del nuovo album.

«Siamo artisti e cambiamo idea ogni giorno – ha concluso –. Ho scritto un disco a cui tengo tanto ma dopo quello che è successo anche a livello internazionale, non mi sembra il tempo giusto per farlo uscire; è vero che lo spettacolo deve andare avanti, il lavoro e tutto quello che vogliamo, questo è un periodo complicato anche a livello climatico, e poi c’è la guerra: come posso andare in giro a parlare di un mio disco, anche se è anche giusto divertici e gioire della vita, mi sento ancora emotivamente bloccato. Ho deciso solamente di rimandare questo progetto a dopo l’estate».