Porto Rubino, show a sorpresa a Polignano. Sangiorgi, Noemi e Tosca cantano sul mare di Polignano

Porto Rubino, il festival dei mari, suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia, non finisce di stupire: dopo il primo appuntamento della scorsa domenica a Tricase Porto, il festival l'altra sera ha regalato un incredibile show a sorpresa nella magica Polignano a Mare.

Uno spettacolo nello spettacolo. Non servono altre parole per descrivere l’evento che “a sorpresa” si è svolto nella serata di martedì, a Lama Monachile. Tanti ospiti, italiani ed internazionali, hanno omaggiato il mare e le sue mille anime e sfaccettature. Si è partiti con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che ha esordito con “Meraviglioso”, brano di successo del gruppo salentino e allo stesso tempo doveroso omaggio a Domenico Modugno, eseguito nel luogo che ne ha dato i natali. Durante la sua esibizione, Sangiorgi ha appreso di aver vinto il premio “Domenico Modugno” e di aver ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Polignano a Mare, ricevendo dal neo sindaco Vito Carrieri come simbolo un piccolo “gozzo”, l’imbarcazione tipica dei porti pugliesi, opera del polignanese Giuseppe Leogrande. Nella tappa polignanese sul palco anche Noemi, Tosca, Filippo Graziani (figlio di Ivan Graziani), il duo formato da James Maddock e Brian Mitchell e per finire il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato. Ieri sera Porto Rubino ha fatto scalo a Monopoli sove si sono esibiti, tra gli altri, Daniele Silvestri, Malika Ayane e Motta.

L'ultima tappa a Campomarino

Prossima tappa la speciale cornice della tonnara di Campomarino di Maruggio (Taranto) il 17 luglio per l’ultima meta di questo incredibile percorso in cui un cast di formidabili artisti e amici di sempre darà il via alla festa per un gran finale unico e memorabile: Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo sono pronti ad accompagnare il cantautore pugliese in questa straordinaria ultima data.