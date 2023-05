Il due volte vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, assieme ad Omar Pedrini ed agli Eugenio in Via Di Gioia. Questa la lineup della tappa brindisina prevista il 30 giugno di “Porto Rubino”, rassegna musicale itinerante che per la seconda volta toccherà anche il comune capoluogo dopo che la rassegna era stata inserita come edizione 2022 di Museac, il festival musicale vista mare.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Da Mannarino a Gualazzi: spettacolo e bagno di folla sul lungomare di Brindisi BRINDISI Mannarino, Gualazzi e Tricarico: suggestioni sul palco galleggiante

L'annuncio della line up del festival

In questi giorni, infatti, sono stati annunciati i nomi degli artisti che prenderanno parte ai concerti delle varie città, con Brindisi che sarà una vera e propria tappa inaugurale ai piedi della scalinata Virgilio, dove già nel 2022, il 30 e 31 ottobre, si esibirono Wrongonyou, Selton e Mannarino nella prima serata e Erica Mou, Tricarico, Raphael Gualazzi e Senza Cri nella seconda. La particolarità di “Porto Rubino” è che il palcoscenico degli artisti è un caicco, ormeggiato di fronte al pubblico. Si tratta di un evento avrà anche una valenza duplice, perché sarà anche quello che inaugurerà la rassegna “Vino, Appia, Mare”, riprogrammata tra il 30 giugno ed il 2 luglio per non sovrapporsi alla campagna elettorale, visto che originariamente era previsto tra il 22 ed il 25 aprile.

Un concerto per inaugurare “Vino, Appia, Mare”

L’evento è stato promosso dal Comune di Brindisi e vede il coordinamento del Teatro Pubblico pugliese. L’assessore uscente al Turismo e Marketing territoriale, Emma Taveri, ha spiegato che la definizione del programma del festival sta procedendo con il supporto di tutte quelle realtà del territorio brindisino che hanno preso parte agli incontri di programmazione, incentrati sui diversi aspetti su cui punta il festival, che come da nome sono la via Appia, il tema del mare e quello dell’enogastronomia. Si stanno individuando, infatti, una serie di appuntamenti che, oltre alla parentesi musicale già segnalata, comprendono convegni e iniziative di carattere creativo ed artistico, eventi di promozione della “Regina Viarum”, secondo quanto è scaturito in sede di incontro: esiste già una bozza di calendario su cui sta lavorando il team creato dal Teatro Pubblico pugliese. La location sarà diffusa ma concentrata principalmente nel centro storico, con particolare attenzione a quei luoghi che sono strettamente legati alla via Appia.

Organizzazione “in progress”

Più nel dettaglio, il primo degli incontri di programmazione, intitolato “Vino e cucina”, si è tenuto nella sala Gino Strada di palazzo Nervegna: tra le proposte che sono emerse, la possibilità di dare visibilità ai vini del territorio grazie all’interlocuzione che si è avuta con le cantine e con il consorzio locale dei vini, Brindisi doc.

Allo stesso modo, è stato proposto dai ristoratori locali di abbinare gli stessi prodotti vinicoli con le altre specialità enogastronomiche del territorio. Il secondo dei tre incontri, “Creatività e mare”, sempre nella sala Gino Strada, ha avuto invece come argomento quello e delle possibili esperienze da offrire agli ospiti dell’evento, utilizzando una serie di location che hanno un legame con l’acqua, come ad esempio il lungomare Regina Margherita. Il terzo incontro, invece, “Via Appia e cultura”, si è tenuto presso la sede dell’Accademia degli Erranti, nel complesso delle “Scuole Pie”, con proposte che guardano a valorizzare i siti culturali, con escursioni e visite guidate, ma anche i musei e tutto l’ambito attorno alla Via Appia.