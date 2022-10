Mannarino, Gualazzi e Tricarico: suggestioni sul palco galleggiante

Brindisi si prepara al weekend (e successivo ponte) di Halloween con una serie di eventi che vanno dalla musica all'enogastronomia, al riconoscimento per le eccellenze pugliesi. Nel prossimo fine settimana a ridosso delle celebrazioni per Ognissanti, infatti, ci sarà un ventaglio di possibilità che caratterizzerà il capoluogo adriatico. In particolare, spicca il ritorno della rassegna di Museac musica vista mare, che quest'anno sarà abbinata alla manifestazione Porto Rubino, organizzata dal cantautore Renzo Rubino.

Concerti a bordo di un caicco



La particolarità di questa rassegna è che questi artisti si esibiranno a bordo di un caicco, antica tipologia di barca da pesca che per l'occasione diventerà un vero e proprio palco, così come accaduto già nei mesi scorsi. Ora, l'idea è quella di rendere autunnale sia Porto Rubino che l'offerta turistica brindisina. L'imbarcazione sarà ormeggiata ai piedi della scalinata Virgilio, dove gli spettatori potranno assistere, gratuitamente, alle diverse esibizioni: il tutto sarà allestito a partire da sabato prossimo.

Nel calendario di questa edizione, più nello specifico, si partirà il 30 ottobre con Wrongonyou, cantautore uscito dalla fucina di Sanremo giovani (è stato uno dei partecipanti al Festival della canzone italiana nel 2021). Quindi, ad esibirsi saranno i Selton, gruppo italo-brasiliano che nasce dai programmi di Mtv e che mescola i folk rock con la samba.



Il giorno successivo, invece, a salire sul caicco sarà per prima Erica Mou, cantautrice nata a Bisceglie e che si è formata nella musica indipendente per poi approdare prima ad Mtv e successivamente al Festival di Sanremo (era il 2012), iniziando una carriera nel pop sperimentale.

A seguire sarà la volta di Tricarico, cantautore atipico di origine milanese che si muove da anni sulla scena, anche lui con un passato abbastanza consolidato nella rassegna sanremese e con una serie di collaborazioni.

Gran finale con Gualazzi



A chiudere la serata del 31, così come l'intera edizione autunnale di Museac Porto Rubino sarà Raphael Gualazzi, artista nato ad Urbino che si muove tra cantautorato, fusion e jazz, anche lui uscito da Sanremo Giovani e che nel 2011 ha sfiorato la vittoria all'Eurovision song contest. Nella serata, spazio anche a Senza Cri (nome d'arte di Cristina Carella), cantautrice brindisina che ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo Giovani, così come allo stesso Renzo Rubino. Nei giorni del festival, ed anche quelli immediatamente precedenti e successivi (cioè tra il 29 ottobre e l'1 novembre) si terrà a Brindisi la nuova edizione dell'International Street food Festival. Ad accogliere i truck, così come accaduto negli scorsi anni, la cornice di piazzale Lenio Flacco, tra le 12 e le 24. Il 29 ottobre alle 17, invece, nella cornice del Nuovo teatro Verdi si svolgerà il Premio Internazionale Pugliesi Nel Mondo, che celebra le eccellenze di diversi settori come arte, sport, scienza. È previsto l'accesso gratuito fino ad esaurimento posti. In questa occasione saranno quindi premiate le personalità principali della regione, come gli attori Fabrizio Gifuni e Teresa Saponangelo, il cantautore Franco Simone, il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo Fefè De Giorgi.

Tra i brindisini riceverà il prestigioso premio il compositore Max Calò che ha collaborato a produzioni internazionali con artisti come Bocelli, Patti Smith e Barbra Streisand, così come alla già citata Senza Cri ed a Nando Marino, «per il suo impegno e contributo per il basket brindisino». Nel suo messaggio di saluto, il sindaco Riccardo Rossi oltre a rivolgere il proprio ringraziamento al responsabile del premio Giuseppe Cuscito, ha spiegato di essere felice «di far conoscere la nostra città a grandi professionisti pugliesi e accoglierli con il calore che Brindisi sa dare».