Polignano, il Libro possibile chiude con Galimberti, Bricco, De Masi e Meta

È arrivato il quarto ultimo intenso giorno dedicato alla lettura sulla meravigliosa terrazza sull’azzurro che è Polignano a Mare. La rassegna “Il Libro Possibile” si chiude oggi con una serata densa di appuntamenti nelle location invase da scrittori e pensatori vari. Grande attesa per Domenico De Masi e Umberto Galimberti, ma anche per Paolo Bricco, Marco Bonini, Ermal Meta e tanti altri. Ma andiamo con ordine facendo pochi esempi.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Super evento nel Bosco Fanò: ecco Brosland con super ospiti

Il programma



Il primo ad arrivare in Piazza Aldo Moro sarà Gigi Marzullo, alle 19.15 con il suo “La vita è un sogno” (Rai Libri) raccolta di celebri interviste, con il giornalista Enzo Magistà. Alle 20 grande ritorno in Puglia è quello di Umberto Galimberti che parlerà dei territori sconosciuti delle “emozioni” con Rosella Santoro; alle 20.45 si parlerà di lavoro con Andrea Orlando e le incursioni di Dario Vergassola. Ancora politica poi, costituzionale, con Roberto Garofoli alle 21.30 e Ferruccio De Bortoli, e alle 22.15 sarà al centro il libro di Laura Boldrini “Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne” (Chiarelettere) presentata dalla giornalista Giovanna Botteri. Chiudono poi il cantautore Ermal Meta alle 23 con il suo libro “Domani e per sempre” (La Nave di Teseo), romanzo di formazione che narra le vicende del giovane albanese Kajan, e Marco Travaglio alle 23.59 con l’intervento “Da Mani Pulite alla Guerra”. Da segnalare alla Terrazza dei Tuffi alle 22.45 l’arrivo di Paolo Bricco, con Gianni Sebastiano. Tra gli appuntamenti più attesi la presentazione del libro “A O Adriano Olivetti, un italiano del Novecento” (Rizzoli) di Paolo Bricco la biografia del mito dell’industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo, dopo dieci anni di ricerche alla Olivetti. Altro programma fitto in Piazza San Benedetto dalle 19.30 (il programma completo è sul sito).

Cruciani, De Masi e Bonini in seconda serata

Tra i tanti incontri, spiccano quello sulla storia dei 150 anni della Pirelli, con Antonio Calabrò e Andrea Prencipe, alle 20, seguito da Giuseppe Cruciani alle 20.40, poi alle 21 Richard Osman “L’uomo che morì due volte” (Sem), e alle 22 arriva Domenico De Masi con “La felicità negata” (Einaudi) analisi contemporanee, tra economia, lavoro e distribuzione iniqua della ricchezza. Alle 22.40 è la volta di Marco Bonini attore, sceneggiatore e scrittore col suo libro “L’arte dell’esperienza” (edizioni La nave di Teseo): “una riflessione necessaria sulla funzione pubblica dell’attore, dell’artista interprete – spiega Bonini – ossia sull’importanza della rappresentazione dell’esperienza umana”. Bonini spiega che il suo libro è “una sorta di libretto di istruzioni sui meccanismi intimi e filosofici che legano interprete, personaggio e spettatore. Rappresentare l’esperienza umana tramite la recitazione può essere anche un potentissimo strumento didattico e pedagogico, infatti recitare aiuta ad acquisire competenze emotive fondamentali, un’alfabetizzazione emotiva che aiuta a riconoscere e gestire le emozioni e quelle altrui. È anche un primo passo per risolvere gravi urgenze sociali, come bullismo, discriminazioni, violenza di genere... Imparare a recitare dovrebbe essere una materia di tutte le scuole, perché vuol dire imparare a mettersi nei panni degli altri”. Le altre presentazioni di libri sono distribuite tra Terrazza Campanella dove arriva Mario Tozzi alle 19, Libro Possibile Caffè, Balconata Santa Candida.